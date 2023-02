Déthié Fall se lance dans la course à la présidentielle de 2024

Alors que la date de la présidentielle a été fixée au 25 février 2024, l’opposition continue d’enregistrer de nouvelles candidatures. Après celles de Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou encore Malick Gakou, c’est au tour de Déthié Fall de se mettre en selle pour briguer la magistrature suprême.

Le coordonnateur de la principale coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (YAW) qui avait créé la surprise en fragilisant la majorité présidentielle lors des législatives de juillet 2022 avec l’intercoalition Yeewi-Wallu, a fait sa déclaration de candidature au siége du PRP le parti républicain pour le progrès qu’il dirige.

« Si vous nous donnez votre confiance, je serai un président digne d’un grand État. Je serai le président de tous les sénégalais. Il n’y aura pas de parti pris dans ma gestion et dans mes actions. Je ne ménagerais aucun effort pour la stabilité sociale et l’instauration de la paix des cœurs. Je combattrais la corruption et les dépenses inutiles. L’autorité de l’État sera bien organisée » a rassuré Déthié Fall.

