Six mois après avoir rejoint le club turc du Giresunspor, avec lequel les relations se sont détériorées, l’ancien joueur de Ligue 1 Younousse Sankharé se dit très inquiet. L’accès a l’électricité lui aurait été coupé et son président le menacerait même d’envoyer des supporters chez lui.

« Le directeur sportif m’avait déjà demandé de rendre mon appartement et ma voiture. Ils utilisent tous les moyens de pression possibles. Là, hier (lundi), le président me lâche clairement des menaces. Il m’a dit : « Je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s’il t’arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème. » J’ai essayé de tempérer et il m’a raccroché au nez » » a-t-il ainsi déclaré dans entretien accordé à L’Equipe depuis sa voiture, alors qu’on lui coupé l’électricité et internet dans son logement. « On a bien vu qu’ils voulaient se séparer de lui, et faisaient tout pour le rendre fou. C’est un comportement schizophrénique. Le but déguisé c’est de ne pas payer son salaire(…) Quand le président annonce pouvoir divulguer son adresse aux supporters son adresse on peut avoir les plus grosses craintes pour Younousse, alerte Me Harir. Je lui ai conseillé de rester en public et de ne jamais être seul. Nous avons également pris contact avec l’ambassade », a ajouté Me Saïd Harir, l’avocat de l’ancien Bordelais.

De son côté, Younousse Sankharé ne se sent absolument plus en sécurité en Turquie et appelle à l’aide: : « Je sens que le climat est hostile. Quand j’ai mes séances, surtout le matin, il n’y a parfois pas de sécurité dans un stade pourtant ouvert à tous. Je ne sais pas si c’est mon inquiétude du moment qui veut cela, mais je vois des personnes suspectes s’approcher. Je me méfie de tout, j’y vais la peur au ventre. (…) Je n’ai jamais connu cela, à ce point. Je m’inquiète vraiment pour ma sécurité. Je ne suis pas serein du tout. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire ».