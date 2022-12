Des Tiraillements entre le Personnel et le Nouveau Directeur Bloquent depuis quelques jours le District de de santé de 10ème à Thiès. Les malades ne savent plus à quel medecin se vouer pour recevoir des soins. Pour cause, Le nouveau Directeur sort des notes supprimant des acquis et des avantages du Personnel. Toujours selon leurs dires, le nouveau Directeur ne veut rien entendre et s’arcboute sur sa position.