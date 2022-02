Un drame s’est produit hier à Guinguinéo, alors qu’une victoire des Lions était célébrée en Can. Selon une information parvenue à Seneweb et portée à la connaissance du parquet de Khaolak, la gendarmerie de Guinguinéo a constaté un accident mortel ce dimanche vers 22h30. Il s’agit des deux victimes, qui roulaient à moto lorsqu’elles ont percuté une charrette entre Guinguinéo et Back Samba Dior. Les deux victimes sont décédées après avoir été transportées à l’hôpital.

La victoire des Lions sénégalais sur les Pharaons égyptiens a fait un mort à Dahra Djoloff dimanche vers 22 heures. Un garçon de 14 ans, un élève de 6e nommé Mohamed Ka, a été percuté par un véhicule 4/4 près du quartier Ngueth. L’étudiant a été grièvement blessé et a été transporté à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, où il a finalement succombé à ses blessures. Les conducteurs des véhicules 4/4 ont été interpellés par la police à la Gendarmerie de Dakhla.