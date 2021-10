Des hôtesses de l’air italiennes se déshabillent pour protester contre les licenciements

Des dizaines d’anciennes hôtesses de l’air de la compagnie aérienne italienne Alitalia ont retiré leurs uniformes mercredi, ne portant que des sous-vêtements, lors d’une manifestation dans le centre de Rome.

La compagnie aérienne italienne, vieille de plusieurs décennies, en difficulté financière depuis longtemps, a effectué son dernier vol le 14 octobre. Le lendemain, une nouvelle compagnie aérienne, ITA, a commencé à voler, utilisant certains des avions d’Alitalia. Elle a également racheté la marque Alitalia, mais a repris moins de 3 000 des 10 000 employés de l’entreprise en déclin. Les représentants syndicaux ont déclaré que ceux qui travailleront pour l’ITA sont payés beaucoup plus bas. Une cinquantaine d’anciennes hôtesses de l’air se sont alignés sur une place sur le toit du Capitole romain, ont posé leurs sacs à bandoulière sur le trottoir, puis ont lentement enlevé leurs manteaux, puis leurs vestes d’uniformes, puis leurs jupes, et ont enlevé leurs talons hauts. . . . elles restèrent silencieuses quelques minutes pieds nus. Puis, ont soigneusement ramassé leurs vêtements et leurs chaussures et se sont rassemblés pour crier encore et encore “Nous sommes Alitalia !”.

Les dirigeants syndicaux ont fait pression pour que le gouvernement prolonge les allocations de chômage jusqu’à cinq ans.