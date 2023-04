Dernière minute: Yankhoba Diattara propose sa démission au poste de ministre après sa rencontre avec Idrissa Seck

Le ministre des Sports et membre du parti Rewmi ,Yankhoba Diattara, s’est rendu au domicile du président du parti Idrissa Seck au point E, ce jeudi 6 avril, en début d’après-midi. À la suite de l’entretien privé entre les deux hommes, le ministre a annoncé une décision inattendue: celle de démissionner de son poste de ministre.

Dans son face à face express avec les journalistes, il s’est voulu clair sur un point « Il n’y a pas de brouille entre le président Idrissa Seck et moi » a déclaré le ministre des Sports, une clarification qui a semblé nécessaire pour lui suite à sa sortie au sujet du probable troisième mandat de Macky Sall. Un sujet qui semble diviser au sein du parti Rewmi.

La sortie de Yankhoba Diattara, qui avait défendu cette possibilité, aurait en effet déplu à Idrissa Seck. Diattara a déclaré à la sortie de son entretien « avoir fait une faute et a été sanctionné » par Idrissa Seck, ce qu’il a d’ailleurs accepté.

Le ministre a cependant réaffirmé son attachement à Rewmi et à Idrissa Seck, qu’il considère comme « un père ». Et comme Pour se « racheter » auprès de son mentor, il lui a proposé sa démission du gouvernement, afin que le poste de ministre des sports revienne à un autre responsable de Rewmi.

«On a partagé, et on est revenu sur une décision que j’ai prise. C’est de démissionner de mon poste de ministre des Sports, C’est pour être en cohérence avec la décision politique», a annoncé Yankhoba Diatara à sa sortie du domicile de Idrissa Seck avant d’indiquer que ce dernier a bien reçu le message et il donnera une suite à cela.

