Dernière minute : Ousmane SONKO arrêté pour troubles à l’ordre public

Alors qu’il devait se rendre à la section de recherche depuis 09heures où il a été convoqué par le juge d’instruction en charge du dossier de viol l’opposant à Adji SARR, son convoi a été bloqué depuis ce matin pour cause Ousmane SONKO voulait passer par l’avenue Cheikh Anta DIOP où le tunnel de la mort alors que le préfet de Dakar et son dispositif voulait qu’il passe par la corniche.

Des jets de lacrymogène ont eu lieu entre temps et la garde rapprochée de SONKO a été immobilisée. Le GIGN est intervenue et Ousmane SONKO est arrêté pour troubles à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée . Il est conduit à l’instant à la section de recherche de la gendarmerie ses avocats soupçonnent probablement une garde à vue.

Nous y reviendrons pour plus de détails