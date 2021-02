Dernière minute: ASSANE DIOUF ARRÊTÉ PAR LA DIC

Nouvelle arrestation de Assane Diouf. C’est son avocat Me Khoureychi Ba qui l’annonce sur sa page Facebook. « Ça y est ! Ils l’ont fait ! Sa chambre défoncée, molesté sans ménagement, Assane est embarqué. Direction la DIC », peut-on lire.

Une première alerte a été lancée sur sa page. « Les éléments du Commissaire BÂ font le pied de grue devant le domicile de l’activiste qui refuse de les suivre et exige une convocation. »

Quelques minutes plus tard, l’avocat a annoncé son arrestation sans avancer les raisons de cette nouvelle interpellation.

Pour rappel, Assane Diouf a été élargi de prison le 28 janvier 2021. Il a passé 8 mois en prison pour outrage à agents dans l’exercice de ses fonctions. Et a été relaxé pour les chefs de rébellion et d’appel à un attroupement armé non suivi d’effet.