Le journaliste Cheikh Yérim Seck, vient d’être mis en garde à vue. D’après des informations reçu de sources autorisés par libération online, cheikh Yérim vient d’être placé en garde à vue et transféré à la gendarmerie de Thionk. Le journaliste a été entendu sur ses déclarations, selon lesquelles 4 milliards de FCfa seraient saisis dans l’affaire Batiplus. Et que seule une partie aurait été restituée.Nous y reviendrons pour plus d’informations.

sarah