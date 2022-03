La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a lancé, lundi 28 mars, le programme « Appui à l’accélération des entreprises tech sénégalaises ». Elle est en partenariat avec la Banque Publique d’Investissement (BPI) de France et l’Agence Française de Développement (AFD). Selon le communiqué de la structure accompagnatrice des entrepreneurs cette initiative vise à renforcer les entreprises digitales au Sénégal.

Ce programme va aider les entrepreneurs spécialisés dans le numérique à accéder au financement et à les accompagner vers l’internationalisation. Les deux partenaires soutiennent le Sénégal dans sa volonté de devenir « le hub de l’innovation et de l’économie numérique de l’Afrique francophone ». Ainsi, ils vont augmenter l’attractivité et la visibilité de ces entreprises à l’échelle internationale. La déléguée générale à la DER/FJ, Mame Aby Sèye, a salué « cette belle synergie d’actions ».

D’après le communiqué, à terme, le Sénégal sera doté « d’incubateurs aux compétences renforcées pour poursuivre de manière performante leur mission d’accompagnement au développement des start-up du pays ».

La Directrice des affaires internationales et européennes de BPI France, Isabelle BEBEAR présente ce programme comme une opportunité pour les entreprises numériques sénégalaises de « se connecter aux investisseurs internationaux et aux autres écosystèmes en Afrique et en Europe » d’aprés E-média.sn.