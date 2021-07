Député Diop sy: « Tivaouane est une ville sainte comme les autres elle doit être dotée d’infrastructures »

Le député Diop Sy s’est indigné lors du débat d’orientation budgétaire tenu ce mercredi 30 juin à l’Assemblée nationale, de l’absence d’infrastructures dans la ville sainte de Tivaouane. Selon lui, Tivaouane est une ville sainte comme toutes les villes saintes. Sur ce, il a invité les autorités à assurer sa réhabilitation…

Partant des routes jusqu’aux hôpitaux en passant par le lycée il n’a rien laissé.

Il a déploré la seule route qui méne à pambal et qui doit être réhabilitée, le député de dire que le plateau médical de Tivaouane doit être relevé il base son argumentaire sur les grandes industries qui sont dans le département telles (MDL, ICS, GCEO…) si un accident de travail se produisait sur ces lieux dit-il on serait obligé de les évacuer ailleurs car le plateau médical n’est pas assez riche.

Même constat chez le Lycée Ababacar sy de Tivaouane qui dit-il n’arrive plus à contenir la capacité des élèves il est plein à craquer tout simplement.

Fort de ce constat, le Député s’en désole et porte le plaidoyer Tivaouane doit être dotée d’infrastructures car c’est une ville sainte et celà on doit le prendre en compte dit-il à l’assemblée nationale.