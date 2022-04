Depuis 2018, le Ghana est le plus grand producteur d’or du continent, place qu’il a ravie à l’Afrique du Sud. Cette année-là, l’ex Gold Coast produisait 4,8 millions d’onces (oz) contre 4,2 millions oz pour la nation arc-en-ciel, un écart qui s’est accentué les années qui ont suivi, comme le confirment plusieurs sources dont le World Gold Council et la Banque mondiale. Cette performance est venue couronner plusieurs années d’efforts du pays ouest-africain pour tirer le maximum de profit de ses ressources aurifères et de son secteur minier, qui est un des piliers de son économie.

Ecofin