Ce dimanche après la victoire du PSG face à l’OM lors de la 11e journée de Ligue 1 (1-0), Kylian Mbappé s’est présenté en zone mixte et l’attaquant de 23 ans a affirmé qu’il ne souhaitait pas quitter Paris l’hiver prochain, malgré les informations sorties dans la presse.

Au sortir d’une semaine particulièrement agitée en coulisses, Kylian Mbappé est venu s’expliquer devant les journalistes. L’attaquant du PSG qui s’est arrêté en zone mixte après la victoire face à l’OM, en a profité pour répondre aux informations parues dans la presse, selon lesquelles il souhaiterait quitter le club de la capitale lors du prochain mercato d’hiver car il se sentirait trahi par ses dirigeants.

“Je suis très heureux. Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier, a assuré l’attaquant de 23 ans. L’info qui est sortie le jour du match (face à Benfica, en Ligue des champions, ndlr), je n’ai pas compris. J’ai été tout autant choqué que tout le monde. Il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans, mais je ne suis pas impliqué, j’étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s’occupent de moi n’étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l’a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c’est complètement faux et je suis très content.” s’est-il exprimé avant d’enchaîner “Je suis joueur de foot, le plus important pour moi est de jouer et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Si je commence à trop m’éparpiller, je vais me fatiguer très vite (…) Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t’embarques, ce que ça va impliquer dans le bien et dans le pas bien. Il faut être prêt”.