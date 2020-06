Démantèlement d’un groupe de malfaiteurs qui semait la terreur entre Mbour et Dakar

Share on Twitter

Le groupe de malfaiteurs qui faisait la navette entre Mbour et Dakar, empêchant les populations de dormir vient de tomber. Longtemps recherchés par la police, les malfaiteurs ont été trahis par le vol du chéquier d’une vieille dame Suisse.

En effet, ces malfaiteurs ont volé le chéquier et ont retiré la somme de 5. 700.000 francs cfa.

Après leur forfait ils sont allés faire la fête aux Almadies. C’est par la suite que les nommés Ibou Diouf et Idy Diène sont arrêtés par les pandores de la petite côte.

D’après les informations de thiesinfo, ces malfaiteurs pour réussir leur acte ont contraint sous la menace un jeune garçon à voler le chéquier de sa belle-mère.

Au dernière nouvelle, un neveu d’un des maires de la petite côte est cité dans cette affaire d’association de malfaiteur, faux et usage de faux en écriture privée et banque ,vol et escroquerie