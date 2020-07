Demande de sortie provisoire : Les avocats d’Hissène Habré regrettent le refus de la cour

Dans le contexte de propagation de la Covid-19, la situation est particulièrement sensible dans les prisons sénégalaises, en raison de la forte promiscuité. Raison pour laquelle les avocats du président Hissène Habré ont demandé le renouvellement de la permission de sortie de leur client, dont la santé est fragile. Une requête refusée.

«Il ressort de cette situation sanitaire que le danger est toujours là, très important pour les personnes à risque. On ne peut, ainsi, que regretter le refus de renouvellement de la permission de sortie qui aurait apporté plus de sécurité au président Habré par rapport à sa santé», ont-ils indiqué, hier, dans un communiqué de presse, renseigne le journal «EnQuête».

Avant d’ajouter : «Nous attirons l’attention des hautes autorités du Sénégal que le président Habré est sous leur entière et totale responsabilité. La gestion de la Covid-19 a entrainé 3 045 grâces et 703 détenus ont bénéficié, soit d’une liberté conditionnelle soit d’une liberté provisoire. A ce jour, aucun d’entre eux n’a été remis en prison, comme l’a été le président Habré», se sont offusqué les avocats de l’ancien homme fort de Tchad.