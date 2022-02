Le verdict est tombé. Baye Modou Fall, de son vrai nom, Boy Djiné, qui avait réussi à s’échapper du quartier de haute sécurité du camp pénal de Liberté 6 avant d’être arrêté à Missirah, après quatre jours de cavale, écope de six mois ferme de prison pour délit d’évasion. Ses acolytes, Dame Sy et Cheikh Ndiaye, ont reçu trois mois fermes pour complicité d’évasion. Les gardes pénitentiaires cités dans ce dossier ont été, eux, relaxés.

Le tribunal correctionnel a rendu son verdict mercredi 23 février. La défense de Boy Djiné n’a pas encore envisagé d’interjeter appel. « Je ne juge pas de l’opportunité de faire cela, sauf que je dois m’entretenir avec mon assisté et voir ce qu’il pense de la décision, estime Me Abdoulaye Tall. Pour l’instant, je pense que c’est une bonne décision. Ce n’est pas une peine très sévère, d’autant plus qu’il a déjà purgé sa peine. Sauf qu’en matière d’évasion, cette peine ne tient pas compte du temps déjà purgé. Il est à prévoir que toutes les affaires soient épuisées avant que cette peine ne puisse être épuisée. Une seule procédure est en cours actuellement, donc, nous attendons que cette procédure soit entérinée et renvoyée devant le tribunal pour qu’on soit édifié. À partir de ce moment-là, nous verrons s’il va purger les six mois d’emprisonnement ».