Déjeuner de travail entre Macky Sall et Macron

En voyage de travail, le président de la République du Sénégal SE Macky Sall a eu un entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Un déjeuner de travail durant lequel les deux présidents ont échangé sur des sujets d’intérêt commun bilatéraux et d’actualité internationale et en Afrique nous apprend Macky Sall qui l’a posté sur sa page Facebook.

« J’ai eu un déjeuner de travail très convivial avec le Président Macron. Nous avons eu des échanges approfondis et positifs sur des sujets d’intérêt commun bilatéraux et d’actualité africaine et internationale », a annoncé le Président Macky Sall sur sa page Facebook