A l’instar des autres villes comme Dakar, la région de Thiés a célébré la fête de l’indépendance du Sénégal en toute sobriété à travers notamment un défilé militaire.

Pour cette édition qui commémore les 62 ans d’accession de notre pays à la souveraineté nationale le thème porte sur Forces de défense et de sécurité et résilience nationale.

Devant une palette d’autorités Thiessoise, militaires et paramilitaires ont tenu un défilé digne de ce nom, sans oublier les soldats de l’hygiène du service d’hygiène de Thiés sous la direction du capitaine Idrissa Ndiaye ainsi que des sapeurs pompiers et quelques écoles de formation dont on peut citer l’ENSA et l’EPT sans oublier le lycée technique de Thiés et les majorettes de l’APLES.

Ce défilé s’est tenu sous la houlette du commandant de la zone militaire n07, du préfet de Thiés Moussa Diagne, du gouverneur de région Mouhamadou Moustapha Ndao ainsi que du maire Dr Babacar Diop.

Ce dernier, dans son discours a félicité toute l’armée sénégalaise laquelle a matérialisé le concept armée-nation.

Par ailleurs, à Thiés on peut désormais compter sur l’engagement de l’armée pour les opérations de désencombrement et de nettoiement initiées par le maire Dr Babacar Diop avec ses paires des trois communes.