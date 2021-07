Défense d’Idrissa seck : Le mouvement SRDI fait bloc autour de l’allié du Mbourok soow

Le président du conseil économique social et environnemental n’a plus à s’en faire maintenant des attaques et autres rumeurs sur les réseaux sociaux envers sa personne.

Un mouvement spécialement dédié à cet effet a été créé par les militants du parti Rewmi.

Le mouvement Stratégie et riposte pour La Défense du président Idrissa Seck est une barricade pour les détracteurs de l’allié du mbourok sow.

Crée depuis 3 mois maintenant, Mme Lyssa Ba chargée de communication dudit mouvement affirme qu’ils sont plus présent sur les réseaux sociaux pour faire la contre attaque mais elle se veut clair « nous ne sommes pas des nervis, mais lorsqu’il s’agit de la plume et du cerveau nous sommes trés forts ».

Le mouvement a déja commencé à marquer ses empreintes, à travers son création qui se trouve en chine , c’est un important lot d’ordinateurs qu’ils ont offert aux élèves non voyants de l’Inefja de Thiés.

Le SRDI ne compte pas s’en arrêter là, et prévoit d’étendre ses tentacules dans les autres régions.