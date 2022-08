Après la défaite de la coalition BbY dans le département de Thiés lors des dernières législatives place aux analyses et auto-critiques, dans cette veine, les jeunes de cette coalition tout comme de nombreux responsables de cette coalition ont fait leur lecture de la situation. Après avoir salué la présence et le travail des responsables de Bby dans le département de Thiés lors de ces joutes électorales; ils ont à leur manière analysé la défaite de la coalition.

Tout serait dû selon eux, à la stratégie gagnante de l’inter coalition Yeewi-wallu, fort de cette alliance, c’est de là qu’ils ont vu le bout du tunnel contrairement à eux en sus d’une certaine “campagne de diabolisation à leur encontre”.

Ils n’ont pas manqué par ailleurs de féliciter le ministre d’Etat et coordonnateur départemental de BBY Augustin Tine pour le travail abattu ainsi que le président Macky sall pour la tenue des élections et le respect du calendrier électoral. Ilsrenouvellent à ce dernier fidélité, et un travail acharné sur le terrain pour de beaux jours de la coalition BBy dans le dèpartement de Thiés.