Déclaration sur le Cumul de mandat : Ousmane Diop avertit Birame Soulèye Diop

Selon Honorable Birame soulèye Diop, aucune loi n’interdit présentement le cumul de mandats au Sénégal. 《Il n’est nulle part interdit d’être maire et député. En France, il y a une loi qui l’interdit mais pas au Sénégal non. Il n’est nulle part interdit d’être maire et député, je le répète》a – t – il fait savoir au cours d’un point de presse qui s’est tenu la semaine dernière à Thiès.

A travers les explications du député – maire de Thiès Nord, les réactions fusent de partout sur les réseaux sociaux et sur l’arène politique sénégalaise. Sur ce, Ousmane Diop responsable de l’ Alliance pour la République (Apr), allié de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Thiès Nord, a donné sa position sur cette lancinante question qui taraude les esprits des sénégalais, surtout les militants de Ousmane Sonko.

C’est pour cette raison qu’il a avertit Birame Soulèye Diop d’honorer ses propos en tant que responsable politique qui appartient dans une famille religieuse. Ousmane Diop d’avertir le N°2 de Pastef au cas où il lui venait à l’esprit de favoriser les recommandations de Sonko au détriment des populations de Thiès Nord qui l’ont élu.