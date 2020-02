Déclaration du SAES

L’adoption de mesures d’accompagnement

Suite à la tournée du bureau national du SAES pour expliquer et échanger avec les militants à la base dans les universités de Thiès, Mamadou Tandian Diaw, coordonnateur du Campus universitaire de Thiès porte –parole des enseignants , sur ce « qu’il considère comme des menaces qui vont plomber le fonctionnement de l’Enseignement supérieur ». Pour Mamadou Tandian, « les lourds blocages à venir seront imputables au ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ».qui, poursuit-il, ne respecte aucun de ses engagements. Ce point de presse a été aussi, une occasion pour le SAES, d’alerter l’opinion nationale et internationale sur les problèmes et les doléances, qu’il expose. L’audit technique de la plateforme d’orientation qui est selon eux, est « d’une opacité flagrante, avec le consentement du ministère de tutelle »

Processus d’orientation des bacheliers, mis en cause…

Le syndicat pointe un doigt accusateur sur trois problèmes majeurs, constituant des blocages pour l’enseignement supérieur, résultant du choix unilatéral du, gouvernement, d’orienter tous les bacheliers dans le publique. Le Saes avait posé « la condition préalable d’adopter des mesures comme : l’achèvement et la livraison des infrastructures universitaires équipées dans tous les campus ; l’ouverture immédiate de 400 postes d’enseignants-chercheurs, le paiement des sommes dues aux vacataires qui accompagnent les universités dans leur fonctionnement , l’augmentation de la dotation de l’Etat ,le respect de la loi 2015/26 du 27 -12-2015. Un autre point, portant sur la procédure d’orientation des bacheliers, a été agité par le Saes qui a noté, selon son porte-parole, « des cacophonies et des dysfonctionnements relevés dans le dit processus d’orientation des nouveaux bacheliers ».qui viole, depuis des années, avec le consentement du ministère de tutelle, les dispositions du décret 2016 /1805 relatif aux orientations.

Dénonciation de spoliation foncière à l’université…

Pour restaurer la confiance, le SAES a demandé le respect du dit décret, une gestion rigoureuse du processus et enfin sur la gestion des textes de gouvernance des universités. Le Syndicat dénonce pour la énième fois, l’application des textes obsolètes, visant la gouvernance des universités qui, depuis 4 ans, fonctionnent dans une parfaite illégalité… Après plusieurs alertes à l’Etat, le secrétariat exécutif national du Saes avait déposé un préavis de grève le 1er février dernier et décidé au cours de son AG du 18 janvier dernier , sur les 4 points suivants relatifs à des restrictions d’horaires de travail, à la mise en œuvre de préalables à la prise en charge des bacheliers de 2019,l’audit de l’orientation, la conformité avec les textes, l’achèvement des chantiers, la dénonciation aux organes de contrôle , pour la spoliation foncière de l’université de Thiès, la revalorisation des conditions de la recherches etc… (vidéo)