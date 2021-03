Déclaration du président Macky SALL: Il appelle à l’apaisement

Le président de la république Macky SALL , qui faisait face à la nation hier a invité au calme et à la sérénité.

« Nous sommes une nation de sang mêlé », il s’est incliné devant la mémoire des victimes et rassure que l’Etat viendra en aide aux familles endeuillées.

Sur l’affaire Sonko il demande à la justice de suivre son cours en toute indépendance.

Par ailleurs, il dit comprendre l’inquiétude et la colère de la jeunesse liés au manque d’emploi et la crise économique causés selon lui par la Covid-19. Et pour répondre à ce besoin, il promet d’augmenter les financements destinés à la création d’emploi pour les jeunes.

Il a rendu hommage au professionnalisme, au discernement, et à la retenue des forces de sécurité.

Dernier point , le couvre feu qui est toujours en vigueur dans les régions de Dakar et Thiés passera de 21h- 05h , à 00h-05heures du matin.