DECLARATION DES TRAVAILLEURS DEFLATES DE lA GCO DE DIOGO

Nous venons de signer à l’inspection du travail le constat de désaccord entre l’entreprise et les travailleurs

Venus à l’inspection du travail de Thiès pour une possibilité de conciliation entre les travailleurs déflatés de la GCO de Diogo et leur employeur, le porte-parole du jour fait état d’un constat d’échec.

En effet, suite à un « licenciement illégal fondé sur des données privés, (groupe Watshap) et un espionnage illicite par caméras de surveillance, » ils reprochent à l’entreprise « de vouloir s’entêter pour son honneur » malgré « la position sans équivoque de l’inspecteur du travail qui a rappelé les principes de droit. »

Ils disent avoir été renvoyés pour avoir dénoncé des conditions inhumaines imposées par la GCO

Pour les faits ils disent avoir été renvoyés pour avoir dénoncé des conditions inhumaines qui leur avaient été imposées par la GCO : « 2 jours sans manger pour des travailleurs confinés à cause de la pandémie sous des bâches trouées. »

Remerciant toutes les autorités locales pour leur soutien, (administratives, religieuses et coutumières), et la diaspora, ils disent maintenant s’en référer au Président de la République en personne, « pour que des étrangers ne viennent pas piétiner au Sénégal les droits des citoyens impunément, et pour que cela ne dégénère pas en une révolte populaire à cause de la frustration. »