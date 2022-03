Après sa défaite aux élections locales du 23 janvier 2022 , le maire sortant de la ville de Thiés s’est rendu ce jeudi à l’ Office Nationale de lutte contre la Fraude et la Corruption ( OFNAC ) .

Cette audience entre dans le cadre de sa déclaration de patrimoine , il l’ a fait en 2014 .

En plus , lors de son installation dans cette collectivité territoriale sur la même année , son ami d’enfance , Youssou Diop avait dit : » Talla Sylla n’a pas de maison à lui . Il n’ en veut pas . Il dit toujours que sa tombe lui suffit comme demeure » .

Fort de ce constat , l’ ex maire de Thiés a répondu ce matin les agents de l’ OFNAC . « je peux regarder le peuple droit dans les yeux , les poches vides , et la satisfaction d’avoir honnêtement et passionnément servi la communauté » , a déclaré Talla Sylla .