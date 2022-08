Communiqué: Déclaration M Augustin Tine coordonnateur Départemental du BBY à Thiès A l’issue des élections Législatives 2022

Chers camarades, militants et sympathisants

de la Coalition BBY du Département de Thiès.

Le 31 juillet dernier, notre pays : le Sénégal, dans la voie de sa construction démocratique, s’est arrêté pour se choisir ses représentants à l’assemblée nationale pour la 14ème législature à travers l’organisation d’élections législatives.

Ce moment historique a encore permis à notre pays de gagner le pari de l’organisation d’un scrutin libre et transparent mais aussi et surtout, celui d’un scrutin démocratique, paisible et au cours duquel les électeurs désireux d’accomplir ce devoir citoyen l’ont fait en toute quiétude et dans le respect de leurs choix et convictions.

Nous voudrions féliciter son Excéllence M. Macky SALL Président de la République pour cette belle leçon de démocratie et surtout le remercier pour avoir bien voulu porter son choix sur notre modeste personne pour dirriger la liste BBY dans le département de Thiès.

Cependant, la coalition Benno Bokk Yakaar n’a pas su confirmer la suprématie qu’elle avait l’habitude d’afficher avec les resultats qu’elle a obtenus.

C’est, d’ailleurs, pour nous, l’occasion de féliciter nos adversaires, vainqueurs de cette compétition dans le département de Thiès .

Pour ce qui nous concerne, au niveau du département, nous ne pouvons manquer de féliciter les responsables, militants et sympathisants qui ont tenu la dragée haute dans l’adversité au point de vaincre dans leurs localités respectives mais aussi encourager ceux qui ont lutté sans relâche mais n’ont pu confirmer les bons résultats auxquels ils nous avaient habitués.

Toutefois, il urge pour les uns et les autres de faire, tous ensemble, une analyse sereine de la situation, identifier les points d’achoppement et entrevoir d’y apporter les correctifs nécessaires afin que, pour les échéances à venir, notre mouvance reprenne sa trajectoire de victoires aux élections dans notre département.

Enfin, nous nous réjouissons des bons résultats nationaux de BBY qui permettent à notre coalition d’avoir encore le lead à l’Assemblée Nationale et félicitons tous ceux qui y ont contribué d’une manière ou d’une autre.

Nous réiterons notre engagement sans reserve au Président Macky SALL et à la coallition BBY.

Vive BBY, vive le Sénégal

Le Coordonnateur Départemental

Tête de liste de la Coalition BBY

Dr Augustin TINE