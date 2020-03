Déclaration de Cheikh Nahma Aidara à Thiès

La Tarikha Khadriya adhère totalement aux recommandations du Président

Comme tous les chefs religieux, le petit fils de Cheikh Saad Bou, Cheikh Nahma Aidara, Ibn Cheikh Abdoul Aziz, s’est aussi prononcé sur les décisions du Président Macky Sall, d’interdire les rassemblements.

Au nom de la Tarikha Khadriya, il n’a pas seulement réaffirmé une adhésion totale aux recommandations, mais « une intention ferme de peser de toute son influence pour amener ses disciples au respect strict des mesures de précaution. »

Prendre Dieu comme refuge et respecter les consignes des médecins

Pour mieux les convaincre et en sa qualité d’homme de Dieu, Cheikh Nahma Aidara a conseillé de « se réfugier au prés de Dieu, de le glorifier par ses Illustres Noms, de réciter la « basmalla », et de donner en aumône un 1kg de sucre et une cola blanche. »

Plus concrètement et en homme averti, il demandera de suivre les recommandations du Prophète Mohamed PSL qui, en de pareilles circonstances « conseille de ne pas voyager.»

Conséquemment donc, son programme de tournée et son Gamou sont annulés mais, pour Cheikh Nahma Aidara « il ne faut pas seulement dans les prières, penser au Sénégal, mais aussi à l’Afrique et au monde entier. »