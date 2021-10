DECLARATION DE CANDIDATURE POUR MAIRIE DE THIES NORD

Chers frères et sœurs

Les enjeux de ces élections locales de Janvier 2022 sont aujourd’hui énormes pour Thies et pour mon parti Rewmi, j’annonce ma candidature à la mairie de Thies Nord. Pour défendre les populations qui m’ont exhorté à porter leurs doléances. Quoi qu’il advienne, je serai leur éternel avocat pour matérialiser ce changement qualitatif dans cette commune.

J’incarne ce changement.

Thies Nord où j’ai vu le jour, j’ai grandi, j’ai passé une partie de mes humanités je l’admire. Je veux participer à la rendre meilleure. Je mettrai l’accent sur la santé, l’éducation, la formation l’emploi des jeunes, la prise en charge des préoccupations des femmes et des adultes Donc, notre budget municipal donnera une part significative à ces volets. Mon équipe et moi ambitionnons de rehausser le budget.

D’ailleurs, notre municipalité facilitera aux femmes l’accès aux crédits et veillera à l’équité de genre.

Frères et sœurs

Je m’engage, si je suis élu à améliorer la qualité de l’éducation et de la formation des enfants à Thies Nord. Je vais renforcer les offres de bourses, investir dans la formation des enseignants. Progressivement, je veillerai à la remise à niveau des infrastructures scolaires. Je rendrai les écoles plus agréables et plus conviviales. Je mettrai le focus sur l’utilisation des tablettes et des technologies de l’information et de la communication. Le sport et les loisirs ne seront pas laissés en rade de même que la culture ainsi que la protection de l’environnement pour un développement durable. Si je suis choisi, je rendrai plus explicite les axes de mon programme qui s’intitule «Thiès Nord, l’essor d’un territoire ».

Frères et sœurs

La démocratie interne du Parti nous autorise à compatir et à solliciter le suffrage local. Mais au cas où notre candidature n’est pas retenu, ce n’est qu’une hypothèse, je voudrais rassurer tout le monde que je me soumettrai à la décision du Parti et à celle du Président Idrissa Seck. Mieux, je ne lésinerai sur aucun moyen afin de donner une victoire éclatante au président Idrissa Seck J’invite tous les camarades à adopter cette allure et posture républicaine.

Abdoul Aziz Lo