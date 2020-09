Déclaration de «Arc en ciel » sur la situation de la Société Dakar Dem Dik

Rarement le limogeage d’un Directeur général n’a suscité autant de débat et de passion, en raison de la manière dont la décision a été prise et surtout, de la personnalité intrinsèque du mis en cause. En effet Me Moussa Diop s’est toujours révélé être un Directeur général bien singulier, notamment à la suite de sa retentissante et audacieuse déclaration de vouloir démanteler et transformer l’autoroute « Ila Touba » en « Ila Fouta », à la suite des mauvais résultats enregistrés par la majorité à Touba, lors des dernières élections présidentielles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, sa dernière sortie sur l’éventualité d’un troisième mandat du Président Macky Sall, ne présente rien de singulier, par rapport à l’obligation de réserve évoquée comme un leitmotiv et qui lie normalement tous les hauts fonctionnaires de l’Etat. Par contre ce qui est nouveau et que « Arc en ciel » veut partager et saluer ici, c’est l’engagement et la détermination du Syndicat des travailleurs de Dakar Dem Dik à réduire les comptes de l’entreprise, avant le départ du Directeur général sortant.

Nous sommes dans un nouveau paradigme dans la gestion économique et financière des entreprises publiques au Sénégal ! En effet pour la première fois dans l’histoire syndicale de notre pays, une organisation de travailleurs se démarque de ses traditionnelles revendications corporatistes, pour poser la problématique du principe de management d’une entreprise à participation majoritaire de l’Etat. Cela dénote une réelle maturité et ce qu’on appelait faussement dans une autre vie « la participation responsable », devient une réalité. C’est à l’aune de ce changement de mentalité qui s’amorce, que notre pays gagnera l’estime et le respect de la communauté financière internationale.

Fait à Dakar le 04 septembre 2 020

Sheikh Mamadou Dieng