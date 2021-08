Décès liés au Covid-19: Le service d’hygiène de Thiés procéde à la désinfection des morgues

En prélude de la lutte contre le Covid-19, le service d’hygiène de Thiés s’engage à désinfecter les morgues et autres lieux de culte mosquées et églises.

Cette initiative a commencé avec la grande mosquée de Akhmadou sakhir Ndiéguéne où le capitaine Idrissa NDIAYE et son équipe ont désinfecté les lieux et outillé les responsables de la morgue pour la prévention et le respect des gestes barrières.

D’ailleurs un des responsables confie que avec cette 3iéme vague et le variant Delta c’est au minimum 4 à 5 morts qu’il prépare à la morgue, un chiffre supérieur à la normale ; c’est à dire quand il n’y avait pas la pandémie.

Par conséquent ils incitent la population Thiéssoise à respecter les mesures barrières mais surtout aller se faire vacciner.

Le service d’hygiène compte répéter cette action dans les bâtiments administratifs ainsi que les marchés et lieux publics toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie.