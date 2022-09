Dans un tweet récent du Président Macky Sall, On peut lire

« J’ai appris avec tristesse le décès de Woré Gana Seck, Responsable de Green Sénégal, et présidente de la commission de l’Environnement du Conseil économique social et environnemental (CESE). Je rends hommage à une femme engagée et présente mes condoléances émues à sa famille. » a dit Macky Sall