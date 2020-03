Décès de Serigne Abdourahmane Fall Tilala dans un accident

Le guide guide religieux s’en est allé

Triple symbole de l’intégration africaine avec ses origines mauresques, son engagement politique et son statut de mouride et guide religieux, le décès de Serigne Abdourahmane Fall Tilala n’est pas celui d’un citoyen ordinaire.

Décédé ce mercredi 4 Mars 2020 suite à un accident de la route survenu à hauteur de Khombole le violent choc a fait deux victimes, décédées sur le coup et un troisième décédé quelques heures plus-tard. Il s’agit du marabout Abdourahmane Fall Tilala, son épouse Adja Fatou Gaye, leur Chambellan (Beek Neek) Bou Faye. La voiture accidentée aurait eu des soucis de pneus et semble avoir fait plusieurs tonneaux. Son décès a été d’ailleurs confirmé par son fils, Serigne Saliou Fall.

La réaction émouvante de Madické Niang

A travers son compte tweeter, Me Madické Niang exprime sa tristesse :« Nous étions si proches, qu’il m’avait choisi pour être le parrain de mariage de l’un de ses fils. Je viens de perdre un guide et un ami de longue date. Le Sénégal vient de perdre un digne fils et un illustre chef religieux. Mes condoléances aux familles éplorées.

Je voudrais par ce témoignage saluer leur mémoire. Allah les a unis une grande partie de leur vie, et de par la sincérité de leur compagnonnage, il a décidé l’au-delà ensemble. En effet, J’ai connu Serigne Abdourahmane Fall Tilala, en 1978, en Côte d’ivoire. Nous nous étions liés par une amitié sincère, au nom de notre dévotion, de notre amour et de notre engagement pour Serigne Touba.

Sur ce,J’adresse mes sincères condoléances à toute la Ummah Islamique, à toute la Communauté Mouride. J’adresse également mes condoléances aux familles éplorées de feu Serigne Abdourahmane Fall Tilala, de son épouse et de son ami de toujours. Que le paradis éternel soit leur dernière demeure. Amine !»