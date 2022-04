L’artiste-interprète, musicien et grand compositeur de l’Orchestra Baobab, Rodolphe Gomis, plus connu sous le nom de Rudy Gomis, a tiré sa révérence, cette nuit, à Ziguinchor, en Casamance. Il était également un linguiste, professeur de wolof qui a longtemps collaboré avec le corps diplomatique accrédité à Dakar, notamment l’ambassade des Etats-Unis.

Avec son sourire légendaire, il a écrit les plus belles pages de l’histoire de la musique populaire au Sénégal.

Chanteur hors pair, membre du fameux Orchestra Baobab, Rudy est l’auteur de véritable tubes comme ‘’Gatax’’, ‘’Tante Marie’’ ou ‘’Yen Say’’.

Il faut dire que Rudy Gomis, issu d’une famille manjak, a grandi avec toutes les langues et toutes les sonorités du sud du Sénégal. Rudy Gomis chante dans plusieurs langues et joue à la perfection aux congas.

Il s’est illustré en 1970, avec la naissance du groupe Baobab et qui, après une longue interruption, a renoué avec le succès à l’échelle internationale, au début des années 2000. Son style musical se caractérise par un mélange de rythmes latins (notamment cubains), de sonorités africaines (chants wolofs et sérères, harmonies casamançaises, mélodies traditionnelles d’Afrique subsaharienne ou du Maghreb) et d’influences soul ou jazz. Les airs et les paroles de sa fameuse chanson « Tanta Marie » intemporelles et plus que d’actualité, résonnent toujours au moment où le public apprend son décès.

Les hommages se succèdent, depuis l’annonce de son décès selon le musicien-chanteur Daniel Gomez, Président de l’Association des métiers de la musique (AMS). Pour lui, Rudy était un véritable phénomène de la musique. « La mort de Rudy Gomis est relative à une bibliothèque qui brûle. Un monsieur capable de vous tenir en haleine pendant des heures à vous conter les péripéties de la musique sénégalais, spécialement celles du mythique Orchestra Baobab dont il est un des membres fondateurs, des années 70 à nos jours. Rudy, c’est ce musicien qui, sans complaisance, donne son avis sur la musique actuelle : ‘Il y a de bons éléments, des talents certains. Mais hélas, beaucoup d’artistes trop pressés d’atteindre la gloire. Il nous faut les aider à avoir le culte du travail bien fait’, faisait-il fait savoir.

Au-delà de ses qualités artistiques et de ses performances musicales reconnues de tous, Rudy Gomis, c’est aussi un homme de cœur qui soutient la cause des artistes pour une meilleure protection sociale. ‘’Les jeunes doivent soutenir les anciens, car ils seront les vieux de demain’’, disait-il dans ses propos. Avec une carrière musicale fulgurante marquée par des mélodies envoûtantes orchestrées par un talent fou, l’auteur et interprète de inoubliables comme ‘’Utrus Horas’’, ‘’Tanta Marie’’, ‘’Loi Di Nos’’, entre autres, qui ont bercé trois générations de mélomanes, Rudy reste un monument historique du paysage culturel sénégalais. Après avoir survécu à deux AVC, il n’a pu, hélas, échapper à la troisième salve. Il s’en est allé rejoindre ses amis Laye Mboup, Ndiouga Dieng, Médoune Diallo, Issa Cissokho, Balla Sidibé et Barthélemy Atisso, tous des piliers de l’Orchestra Baobab.

