Décès de Pape Malick Sy C’est un monument de bonté et de sagesse qui s’effondre Décès de Pape Malick Sy

Le porte-parole du khalife général des tidjianes, Pape Malick Sy, est décédé ce jeudi 25 juin 2020 à Dakar. Fils de Serigne Babacar Sy, il a vécu sous l’ombre de son grand frère Cheikh Ahmed Tidianes Sy, qui l’a positivement marqué, par une éducation à la fois religieuse, civique et sociale.

Selon les témoignages recueillis au prés des fidèles, des disciples et des proches parents, il a été « un homme éloquent, digne, ouvert, un érudit qui a su faire un bon usage de son savoir. »

Sa philosophie ? « Ku nek na diamou boromom ci moromom. » (Que les actions de chacun envers son prochain soient considérées comme des actes de dévotion envers Dieu.)

Le témoignage poignant de Serigne Mansour Sy Djamil

Selon le témoignage du petit fils d’El hadji Malik Sy, Serigne Mansour Sy Djamil, au sortir d’une réunion Force Covid-19 /union européenne, « Il est parti à un moment où on avait le plus besoin de lui. » Dans le dialogue islamo-chrétien comme dans les relations toutes les familles de la Umah islamique, il a été un exemple presque parfait. Les mourides, les niassènes, la famille de Seydou Noru Tall, ont tous reconnu en lui « les valeurs héritées de son père Serigne Babacar Sy, et de son frère aîné dont il est la copie conforme, Cheikh Ahmed Tidiane Sy. »

L’incarnation de la bonté, du charisme et de la piété

C’est donc une grande perte avec celui qui a été pour tous « l’incarnation de la bonté, du charisme et de la piété. »

Porte parole de la famille depuis le 21 septembre 2017, il n’a jamais été auteur d’un propos déplacé ou offensant, pour son calme, son intelligence et sa politesse légendaires.