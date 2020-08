Décès de Mansour Kama : le témoignage véridique du Khalife Général des Tidjanes

Une relation particulière avec la famille Kama.

« C’est mon père Serigne Mansour Sy lui-même qui a baptisé le défunt, sur instruction de son père Serigne Babacar Sy, et lui a donné son nom. »

Tels sont les propos de Serigne Babacar Sy Mansour, qui s’est personnellement déplacé pour la levée du corps de l’ex patron de la CNES (confédération nationale des employeurs du Sénégal.)

Décédé à 88 ans, Mansour Kama n’a donc pas été simplement « un excellent capitaine d’industrie, un patriote économique et politique, qui a accompagné loyalement les Présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et enfin Macky Sall. »

Un homme pieux et serviable envers ses parents, qui a accompli son devoir envers Dieu et envers ses concitoyens

Selon Serigne Babacar Sy Mansour, « il a été un homme pieux, serviable envers ses parents, qui a accompli son devoir envers Dieu et envers ses concitoyens. »

Il demandera ainsi à ses successeurs de poursuivre sur la même lancée, celle de « la droiture, de la solidarité et de l’engagement pour le Sénégal. »

Se prononçant enfin sur les actualités politique et sanitaire, Serigne Babacar Sy Mansour demandera aux politiques de travailler au lieu de parler et ajoutera : « gni Sénégal saf na gnou took wakhtan. » (Que ceux qui sont intéressés par le Sénégal s’assoient pour discuter. »

Sur la Covid, qui est pour lui « une malédiction divine (balaa) et non une plaie ou une maladie palpable, il faut d’autres remèdes et l’état doit dire la vérité aux populations : on en sait rien, on y peut rien », car « les gens n’ont pas encore compris ce qui leur arrive. »

A noter la présence d’éminentes personnalités, en particulier deux fils du Président Diouf, Mactar et Habib.