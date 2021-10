Décès de Mamadou Kora Fall

Triste nouvelle du monde du sport et de la ville de Rufisque, Mamadou Kora Fall, maire honoraire de Rufisque et président de l’ASC Saltigué, vient de s’éteindre ce mercredi 20 octobre. Le natif de Rufisque Keury Souf est décédé dans la nuit du mardi à mercredi dans une clinique Dakaroise. Chevalier de l’ordre national du Lion, Mamadou Kora FALL fut un éminent dirigeant politique et sportif. Âgé de plus de 80 ans, il a été maire de Rufisque et a su diriger Saltigué pendant des décennies, C’est l’un des rares clubs pluridisciplinaires traditionnels du pays, notamment en cinq volets : football, athlétisme, basket-ball, volley-ball et handball.

Thiés infos présente ses condoléances à toute la famille éplorée.