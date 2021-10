Décès de l’actrice Myriam Ndior

L’actrice Myriam Ndior n’est plus ! Elle a rejoint l’autre monde dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre 2021. La jeune génération l’appelait affectueusement Tata ou Maman Myriam, décrite comme une femme polyvalente, styliste, restauratrice, actrice et productrice. Elle a joué dans la série « Virginie » où elle était mère des enfants.

Pour son arrivée dans le cinéma , tout est parti d’une publicité qu’elle avait fait pour une banque, et à partir de là, le virus de la caméra lui est tombé dessus.

Depuis, elle est apparue dans de nombreuses séries telles que “Belle mére “, « Ma grande famille ” et “Idoles”, qui l’ont fait apparaître en public.

Elle est très impliquée dans la société et elle fait partie de plusieurs associations caritatives. Femmes mariée et mère de jeunes adolescents, elle aime être avec les jeunes et travailler avec eux, c’est pourquoi elle est devenue une “mère”, son rôle de prédilection.

Thiés infos exprime ses condoléances à la famille endeuillée.