Dans ce sillage, la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakaar a exprimé son soutien aux familles des 11 bébés décédés dans l’incendie de la pédiatrie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. « C’est avec une grande affection que nous avons appris le décès de onze (11) nouveau – nés dans l’incendie survenu avant – hier au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane », a réagi la coalition au pouvoir.

Elle a d’ailleurs exprimé son soutien et sa compassion aux familles des victimes et leur a présenté ses condoléances attristées ainsi qu’ au khalife général, Serigne Babacar Mbaye Mansour Sy. Benno encourage enfin le gouvernement du Sénégal à prendre les dispositions utiles pour assister les familles éplorées et procéder aux enquêtes nécessaires aux fins de déterminer la cause d’un tel drame.