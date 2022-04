Du nouveau dans l’enquête sur l’affaire Astou Sokhna, du nom de la dame décédée en couches, il y a quelques jours, au Service maternité de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. En effet, les six agents mis en cause – toutes des femmes – viennent d’être déférés au parquet près le tribunal de grande instance de Louga, rapporte la Rfm. Ils ont été conduits dans le temple du Thémis un peu avant 13 h, confirme une source policière contactée par Seneweb. Ils sont impliqués dans le décès d’Astou Sokhna.

Ces agents de la maternité de l’hôpital de Louga ont eu droit au soutien moral de leurs collègues qui ont, eux aussi, regagner le tribunal.

Livrant, face à la presse, le contenu du rapport de l’enquête interne, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a estimé que ce décès « était évitable ». A rappeler que le directeur de ladite structure hospitalière, le Dr Amadou Guèye Diouf, a été limogé, mercredi dernier, par le président de la République. Il est remplacé à ce poste par Mohamed Abdallah Guèye. Seneweb