Décès Babacar Touré,une icône s’en est allée

Babacar Touré. Un nom qui résonne dans le monde des médias au Sénégal. Et pas seulement. Car, il était connu aussi du reste de l’Afrique et du monde. Babacar Touré n’est plus.

Le président fondateur du groupe Sud Communication (Sud Fm, Sud Quotidien, Sud marketing), n’est plus. Ce géant de la presse est tombé. Il est décédé, hier, à Dakar, des suites d’une maladie, à l’âge de 69.

Babacar Touré, est né en 1951 à Fatick. Journaliste et homme d’affaires, la grande dernière fonction qu’il a eu à occuper dans le monde des médias est celle de président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), de 2012 à 2018.

Diplômé en sociologie et sciences politiques (Master Degree), en journalisme et communication, et titulaire d’un certificat de maîtrise d’anglais, Babacar Touré complète sa formation au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), au sein de la promotion 1979. Il entre au quotidien national «Le Soleil», puis obtient une bourse pour étudier aux ÉtatsUnis.

Plus tard, il se forme à l’Institut français de presse, au Centre de perfectionnement des communicateurs africains de l’UQAM, au Michigan State University et au Kansas State University. De retour au Sénégal, il travaille au sein de l’ONG Enda Tiers-monde. Puis, en 1986, Babacar Touré fonde, avec ses anciens collègues du «Soleil», Abdoulaye Ndiaga Sylla, Ibrahima Fall et Sidy Gaye, Sud Hebdo, qui deviendra, en 1993, Sud Quotidien. Il prend la tête du Groupe Sud Communication.

Et en 1994, il créait Sud FM, la première radio privée du pays. En 2000, il lance une chaine télévision privée, LCA, basée en France. Auparavant, il y a eu la création, en 1996, de l’Institut supérieur des sciences de l’information et de la communication (ISSIC), la première école privée de journalisme du Sénégal.

Voxpopuli