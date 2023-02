“De sopi d’hier au Rewmi d’aujourd’hui, je poursuis invariablement et inlassablement le même projet politique”: Idrissa Seck préparerait-il une probable candidature en 2024?

S’exprimant à l’occasion d’un séminaire organisé par son parti, le président du conseil économique, social et environnemental (CESE) a invité ses militants à poursuivre le recensement pour solidifier leurs bases. Selon les dires de Ndamaal kajoor, ses ambitions pour le développement du Sénégal ainsi que son projet politique n’ont jamais changé. « De Sopi d’hier au Rewmi d’aujourd’hui, je poursuis invariablement et inlassablement le même projet politique dont les piliers demeurent constants », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, Idrissa Seck a réitéré son ancrage dans la mouvance présidentielle. Il a même invité ses pairs à renforcer l’unité de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yaakaar ( BBY). « Dans le cadre de notre coalition et de la feuille de route du président de la coalition, nous devons travailler pour fortifier nos partis respectifs et veiller en toutes circonstances à l’unité de notre coalition », estime-t-il.

Lors de cette rencontre, le président du Rewmi a décidé de relancer la commission des universitaires de sa formation politique, la commission des élus et la pépinière des cadres libéraux, que dirigeait l’actuel ministre des Sports Yankhoba Diatara, ce dernier était présent à cette rencontre ainsi que plusieurs autres responsables de cette formation politique.

L’on se souvient que lors du récent séjour du président Macky Sall à Thies, Idy avait tenu un discours quelque peu « mitigé » à travers des termes tels que « dilater votre poitrine ou encore laisser une mention honorable sur les langues de la postérité » que beaucoup avaient perçu comme une invite qu’il a fait au pdt Macky Sall de ne pas tenter une autre candidature.

Quel est réellement le projet politique d’Idrissa Seck don’t-il fait allusion? Ce dernier en tout cas est entrain de faire une communication indirecte qui n’a pas fini de révéler tous ses secrets.

Enfin, le trés stratège homme politique a sous forme d’ironie fait une allusion au Messi du football qui dit-il, est vraisemblablement le meilleur dans ce domaine mais on ne le voit pourtant jamais sur le terrain entrain de se précipiter où de tâtonner… il prend bien son temps! Et ce n’est un secret pour personne on le sait, lui Idrissa Seck aime prendre son temps et laisser durer le suspens!

Un message à déchiffrer!

