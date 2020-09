DBF (Dakar-Bamako Ferroviaire) paie ses retraités : fin de leur mouvement de protestation.

Share on Twitter

Le mot d’ordre a été levé le mercredi 02 septembre à 20 heures, après la signature d’un protocole d’accord

Après un sit-in qui s’est déroulé pendant une semaine, dans les locaux de la direction de la société DBF, le Collectif des cheminots retraités de 2018, 2019 et 2020 vient de mettre fin à son mouvement d’humeur.

En effet, depuis le 26 août ils ont protesté contre le non-paiement des indemnités de retraite. Selon leur président, Amadou Djigui Diagne, « le mot d’ordre a été levé le mercredi 02 septembre à 20 heures, après la signature d’un protocole d’accord en vue du paiement des indemnités de départ à la retraite. »

C’est désormais chose faite. « Les payements ont commencé depuis ce jeudi 3 par les retraités de 2018 et vont se poursuivre ainsi qu’il suit : lundi 07 septembre, ceux de 2019, le 14 ceux de 2020, et ce sera ensuite le tour des proches des cheminots retraités et des décédés.»

Le montant total des indemnités s’élève à prés de 600 millions de francs CFA. Selon l’APS qui cite Amadou Djigui Diagne « Le montant total des indemnités s’élève à prés de 600 millions de francs CFA. » Ce dernier ajoutera avec fierté : « Nous avons pris à témoin les autorités étatiques de la région et l’Association des imams et oulémas ».En précisant « la confiance » qu’il a envers l’administrateur général du Dakar-Bamako ferroviaire, Monsieur Kibily Touré, concernant « le respect de ses engagements », il informera ensuite que ce dernier a promis « de faire en sorte que les indemnités de départ à la retraite soient désormais payées à temps. »

Selon les ex-cheminots, ce résultat a été obtenu « grâce aux autorités locales, à l’action discrète et efficace de médiateurs de l’ombre, remerciés au même titre que le maire de Thiès Talla Sylla, pour son engagement à leurs côtés. »