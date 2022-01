Darou Khoudoss : Cheikh Gningue, candidat de Yewwi Askan wi réclame les clefs de la Mairie

Darou Khoudoss: Cheikh Gningue, candidat de Yewwi Askan wi clame sa victoire. Selon lui, les PV les donnent vainqueur mais le maire Sortant Magor Kane ne veut pas reconnaitre sa défaite. “Nous nous sommes rendus à la sous préfecture pour le notifier au sous Préfet et au Tribunal pour remettre des PV” martèle t-il.

Cheikh Gningue raconte les nombreuses péripéties lors du vote et les tentatives de blocages de bureaux de vote. “Les résultats sortis des urnes nous donnent la Victoire et Je suis devenu le Nouveau Maire de Darou Khoudoss, clame t-il haut et Fort devant ses nombreux militants: nous réclamons les clefs de la mairie”. dit Cheikh Gningue.