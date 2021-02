Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie à l’Ucad et dirigeant un mouvement citoyen s’est rendu dans la ville sainte de Tivaouane, en compagnie des autorités académiques pour une remise de fournitures scolaires dans un établissement « dans le cadre de l’amélioration des performances scolaires. »

Il a expliqué son geste, pour un but purement citoyen, dans la mesure où l’Etat ne peut pas tout faire et qu’il incombe à tout un chacun d’y mettre du sien, « tout comme, les autorités académiques et leurs équipes pédagogiques sacrifient leur temps pour les besoins des élèves qui seront l’avenir de demain, tout en incitant les parents d’élèves à en faire de même car, un enfant n’ayant subi enseignement est un véritable danger. »A-t-il soutenu.

Dans un cadre purement sanitaire, le Dr NDIAYE a porté le plaidoyer de la riposte contre le Covid –19, exhortant populations et bonnes volontés d’appuyer l’action gouvernementale pour une synergie commune, rappelant au passage, « que la communauté internationale à pu venir à bout de toutes les pandémies dans le monde. »Le praticien a également prévenu que la victoire contre le covid, dépend pour une large part à la prévention et au suivi des recommandations sanitaires. » Il souhaite plein succès au chef de l’Etat Macky SALL et à ses collaborateurs, dans la mise le en œuvre de la campagne de vaccination contre coronavirus et à la fin de la pandémie qui sera notre fierté à tous. » A conclu le praticien.