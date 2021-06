Damel MATH LINGUERE MATH: La journée de l’Excellence fêtée par l’IEF Thies Ville. Le parrain Papis NDOYE présenté comme modèle de Réussite.

La journée de l’Excellence scolaire a vécu à la zone miliaire 7, sous l’égide de Mr Arfang SECK Inspecteur de l’Education et de la Formation de Thiès. C’était en présence du parrain Papis NDOYE Oumar, Professeur Agrégé Titulaire de Chaire à l’UCAD présenté comme modèle de Réussite, responsable politique, de l’IA de Thiès, des autorités administratives, municipales, militaires et civiles etc Ainsi, 84 élèves de l’élémentaire et du Collège, rigoureusement sélectionnés sous les titres honorifiques de Damel, Linguère et les Lettres du Cayor.

Mr SECK qui a organisé cette 2e édition, envisage avec ses collaborateurs de pérenniser l’événement. Son premier souci était d’abord « d’en faire une mystique du travail, des Mathématiques, des Sciences et surtout des Valeurs qui sont des instructions ministérielles, qu’ils sont entrain d’opérationnaliser et de matérialiser au niveau local. »

Auparavant, Papis NDOYE, avait exprimé toute sa satisfaction d’avoir l’honneur « d’être le parrain de cette journée mémorable. Il a profité de cette occasion, pour encourager les récipiendaires et renforcer cette vision du Chef de l’Etat, Macky SALL »