Dakar:Premier nuit sans couvre-feu: Des automobilistes et des piétons agressés et dépouillés

Plusieurs quartiers de la capitale Sénégalaise qui renouaient avec la vie nocturne normale ont été la proie de bandes d’agresseurs circulant à bord de motos nous informe Vox Populi. Les habitants de la Médina, Fass, Gueule-Tapée, Grand Ndakar , les Sicap, Sacré-Cœur, la VDN, cité Sipres, Sicap-Foire, Nord-Foire ont eu la peur de leur vie.

On se croirait dans un film, dans une action coordonnée, ces agresseurs qui avaient sans doute hâte de voir la police et la gendarmerie quitter les rues qu’elles occupaient depuis plus de trois mois, ont investi la ville pour semer la terreur.

Ces bandits qui agressaient et arrachaient tout sur leur passage entre 22 heures mardi et 3 heures du matin mercredi. Résultats, des automobilistes ont été agressés et dépouillés, sans compter les gens qui circulaient en deux roues ou à pieds. Même des commerces ont été attaqués. Et c’est certainement pour éviter que de pareilles scènes ne se reproduisent que la police a pris les devants, hier.

Ainsi, dans beaucoup de quartiers, des patrouilles de police ont été vues en train de faire la ronde dans la soirée. Dans certaines zones où les agresseurs se sont illustrés la veille, comme à la Médina, les engins anti-émeutes déployés durant le couvre-feu étaient même visibles au niveau de certains carrefours et axes, comme sur la rue 6 ou encore au rond-point Sahm.