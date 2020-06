Dakar : Scandale à l’Ambassade des Etats-Unis

Les employés locaux de la mission américaine au Sunugaal (CHELMAS) regroupé en coopérative d’habitat dans l’inquiétude totale.

Leur coopérative, est victime d’une escroquerie dans laquelle, elle a perdu près de 70 millions d’après vox populi. Pour dire que c’est une partie du fruit des cotisations des adhérents qu’ils versaient chaque mois qui vient de partir en fumé.

En fait, d’après le journal tout est parti de la vigilance du gestionnaire du compte à la SGBS.

Ce dernier suspicieux, a eu à appeler les dirigeants de la Coopérative pour leur demander s’ils ont émis un chèque à l’ordre d’un certain O. Faye.

Après vérification, il s’est avéré que la Coopérative n’a pas émis ledit chèque. Ses dirigeants déposent une plainte à la Division des investigations criminelles (DIC) qui, après quelques semaines d’enquête, réussit à mettre la main sur le prétendu O. Faye qui s’était de nouveau présenté à une agence SGBS muni d’un chèque de la Coopérative libellé à son nom.

Seulement, O. Faye n’est pas O. Faye mais s’appelle en réalité D. Gaye : il a usurpé l’identité d’O. Faye. Ensuite, D. Gaye est en fait un employé de l’ambassade des Etats Unis au Sunugaal, il est ingénieur électricien et membre de ladite Coopérative.

L’enquête a aussi révélé qu’entre mars et mai, il a effectué pas moins de 13 retraits pour environ 70 millions de F Cfa dans les comptes de la CHELMAS et à l’insu de ses dirigeants. Après avoir été longuement cuisiné, D. Gaye a vu son domicile être perquisitionné.

Et là bingo ! Les limiers y ont saisi beaucoup d’argent liquide en termes de millions caché dans son armoire et deux véhicules. L’individu qui dit avoir ramassé et le chéquier de la CHELMAS et la carte d’identité d’O. Faye doit normalement être présenté ce lundi au procureur