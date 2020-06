Dakar: POUR UN MÉGOT DE CIGARETTE : «Baye Fall» tue son ami

Share on Twitter

Poursuivi des faits d’assassinat sur le nommé Mohamadou Bamba Ly, Mbary Kounta «Baye Fall», marchand ambulant domicilié à Djiddah Thiaroye Kao, a comparu hier à l’audience de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar. Le parquet a requis 20 ans de réclusion criminelle. L’affaire est mise en délibéré pour le 23 juin prochain.

«Baye Fall» encourt 20 ans de travaux forces. Les faits pour lesquels l’accusé Mbary Kounta a comparu hier à l’audience de la chambre criminelle du Tgi de Dakar remontent à la date du 03 novembre 2016 au parc Laobés de Djiddah Thiaroye Kao. Ce jour là, à la suite d’une bagarre ayant pour origine le refus de son ami de partager avec lui sa cigarette, l’accusé s’est rendu à son domicile pour en revenir armé d’une barre d’aluminium et d’un couteau pour en découdre avec son vis-à-vis. Avec son couteau, il a poignardé mortellement ce dernier au thorax et au cœur. A la barre, l’accusé, qui a reconnu les faits, a invoqué une riposte à une attaque de sa victime qui l’aurait poignardé à la nuque avant de le désarmer avec une barre et de lui administrer deux coups de couteau. « A la suite d’une dispute : ‘’mayma ma barkélou mayoumala’’, la victime s’est armée d’un couteau dont j’ignore la provenance, il m’a poignardé à la nuque, je l’ai frappée avec une barre d’aluminium à la main. J’ai saisi le couteau qu’il détenait pour lui en administrer deux coups. Il était mon ami, je n’avais pas l’intention de le tuer », s’est défendu l’accusé.