Cumul de mandat Thiés: Les partisans de Birame Souléye Diop se prononcent

Les partisans du maire de Thiés Nord Birame Souléye Diop ont tenu à s’exprimer sur la question du cumul de mandat dont leur leader fait objet d’une vive polémique suite à sa récente sortie sur la question, Birame Souléye affirmait en effet que “ les gens sur les réseaux sociaux n’ont pas à lui dicter la conduite à tenir et que le moment venu il verra par lui même s’il doit céder la mairie ou son écharpe de député”.

Ces partisans de Birame Souléye, lui ont dressé un bilan positif à la tête de la mairie en ces quelques mois de gestion dans diverses secteurs.

De la santé à l’éducation en passant par les inondations et le cadre de vie des populations de la zone nord, ils expliquent que le n02 du Pastef a posé plusieurs jalons pour égayer la vie des habitants de la zone Nord, Ainsi il réaffirment un soutien total pour leur édile, une chose est Claire pour eux: ce sont les populations qui l’ont élu maire par confiance et à travers ses actions il a fait ses preuves dans la communauté raison pour laquelle elles lui ont confié le département en tant que député, ce faisant, il n’a plus aucun droit à se défaire de l’un ou l’autre de ces mandats ce serait même une trahison avancent-ils .