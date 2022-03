Le chanteur compositeur Sénégalais Oumar Pene, vient de recevoir, au Musée des Confluences à Lyon (France), le prix Coups de Cœur Musiques du Monde 2022 de l’Académie Charles Cros, récompensant chaque année plusieurs projets mettant à l’honneur la diversité musicale du monde. C’est l’artiste lui même qui a vendu la mèche à travers sa page Facebook.

« Ce 10 mars j’ai eu l’honneur d’être primé par l’ACADÉMIE CHARLES CROS pour le prix « COUPS DE CŒUR » MUSIQUE DU MONDE 2022. Je dédie ce prix à mes camarades étudiants au Sénégal et dans le monde, notamment à Lyon. Je dédie ce prix au peuple Sénégalais qui m’a soutenu dans les moments difficiles et de joie. Merci aux étudiants de Lyon et au Consul Général du Sénégal à Lyon pour son accueil chaleureux. Merci à ma femme, à mon frère et ami Oumar Wade et à tout le Super Diamono, à l’AFSUD SENEGAL et à mes collaborateurs en France et dans le monde. » a-t-il déclaré.

Le lead vocal du Super Diamono, dont l’immense succès populaire au Sénégal depuis les années 1970 s’explique par sa dimension sociétale. En effet, le chanteur a contribué à la transformation de la scène musicale sénégalaise à travers plus d’une trentaine d’albums. Son dernier album international sorti en 2021 s’intitule « Climat ».

Pour infos, L’académie Charles-Cros est une association française créée en 1947 par un groupe de critiques et de spécialistes du disque. Les buts de l’Académie sont de constituer un collectif de compétences, chargé d’être un intermédiaire entre les pouvoirs publics qui définissent la politique culturelle et l’ensemble des professionnels de la musique et du disque.

Depuis 1948, l’Académie décerne chaque année des Grands prix du disque qui récompensent des œuvres musicales originales de qualité dans le domaine de la chanson, de la musique populaire ou savante.